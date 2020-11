«La notizia della morte di Diego ci ha dato una spinta in più». Lorenzo Insigne sblocca la gara con la Roma e dedica il suo fantastico gol a Diego Armando Maradona, l'argentino venuto a mancare in settimana e omaggiato dal napoletano in più modi: «È venuto a mancare il nostro idolo e fa male, ci tenevamo ancora di più stasera a vincere, per lui e per tutta la città. Gli dedichiamo questa vittoria».

La vittoria con la Roma convince i tifosi del Napoli. «Abbiamo affrontato la partita al meglio, preparandola bene. Abbiamo tanta qualità ma a volte facciamo errori perché non abbiamo la giusta testa. Ma questa vittoria può esser eun punto di partenza, possiamo fare grandi cose», ha conluso Insigne.

