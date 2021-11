Napoli, Mertens re in Serie A: è l'azzurro più prolifico della storia

La seconda rete in stagione, la prima in campionato per Dries Mertens, che aveva regalato un briciolo di speranza al Napoli di Spalletti contro l'Inter a San Siro. Secondo i dati di Opta Italia, quella di questa sera è la rete numero 103 in Serie A per l'attaccante belga, diventato ora il miglior marcatore in Serie A con la maglia del Napoli. Dries ha superato nella speciale classifica Antonio Vojak (102 gol).

