Il colpo di testa e lo scontro con Skriniar rischiano di complicare il momento di Victor Soimhen. L'attaccante del Napoli, dopo il colpo fortuito contro l'avversario durante Inter-Napoli, è stato trasportato in ospedale per accertamenti: la prima diagnosi sembra aver riscontrato un trauma cranico per l'attaccante nigeriano che ha lasciato il campo a inizio ripresa.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Zanoli ha il covid È il terzo positivo in casa azzurra