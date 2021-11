Spalletti, il Napoli senza carattere: «Troppo timorosi nel primo tempo»

La prima sconfitta dell'anno in campionato non si scorda mai. E forse insegna qualcosa. Luciano Spalletti difende il Napoli dopo il primo ko ma sa anche come tirar ele orecchie: «Nel secondo tempo siamo cresciuti nella qualità di gioco, ma nel primo avevamo fatto poco, cercando soluzioni ma senza carattere e intraprendenza» ha detto a Dazn il toscano. «Ci sono da mettere a posto delle cose ma con l’Inter è sempre complicato giocare. Io arrabbiato? Lo ero all'intervallo perché non avevamo fatto quello che sappiamo».

«Nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio, dovevamo fare di più come abbiamo fatto nella ripresa. Se si ha paura contro queste squadre, non la porti a casa la partita. Non ci possiamo nascondere» ha continuato Spalletti. Che ha commentato anche la situazione di Osimhen, portato in ospedale dopo lo scontro con Skriniar. «Osimhen è un generoso, si lascia trascinare a volte ma deve fare delle scelte nelle cose che fa in campo, perché altrimenti mette in difficoltà tutta la squadra. Ha un occhio gonfio, bisogna controllare bene perché dopo il colpo non vedeva tanto bene dall’occhio sinistro. Ma spero sia solo un trauma contusivo».