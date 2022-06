Napoli, il Brasile tenta Juan Jesus: suonano le sirene dell'Atletico Mineiro

Il contratto è stato già rinnovato - e sarà depositato non appena il mercato aprirà ufficialmente e sarà possibile, ma nel frattempo in Brasile assicurano che l'Atletico Mineiro avrebbe fatto più di un pensiero per Juan Jesus. Il club brasiliano - tra i più noti in giro per il mondo - deve rinforzare la sua difesa e, secondo quanto scritto da Bolavip, tra i nomi osservati in maniera particolare ci sarebbe quello del centrale brasiliano arrivato in azzurro un anno fa.

Juan Jesus è cresciuto nelle giovanili dell'Internacional e proprio con l'Internacional ha debuttato tra i professionisti nel 2010. Poi la grande cavalcata italiana tra le maglie di Roma, Inter e, appunto, Napoli: con gli azzurri aveva firmato un contratto annuale, subito rinnovato dal club di De Laurentiis qualche settimana fa date le ottime prestazioni viste in campo. Con ogni probabilità sarà impossibile strapparlo a Luciano Spalletti.