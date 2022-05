Dopo l'ufficialità della permanenza in azzurro, anche Juan Jesus ha voluto ringraziare il Napoli per il rinnovo contrattuale. «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli…Un onore poter continuare la nostra strada insieme» le parole del difensore brasiliano. Dopo l'arrivo da svincolato, Juan Jesus ha saputo conquistare la riconferma in azzurro con 28 presenze e anche un gol nella sua stagione.