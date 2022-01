Juan Jesús, scudetto e Europa: «Il futuro? Deciderà il Napoli»

Una stagione da protagonista, finalmente, per Juan Jesus. Il brasiliano del Napoli tornato incisivo dopo due stagioni con tante ombre a Roma. «Stavolta sarei uscito dal campo se non mi avessero dato il gol» ha detto a proposito del match contro la Salernitana «Mancano elementi importanti, ma chi c'è è fondamentale quanto chi manca, il gruppo è importante e l'abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole. In questo senso, i rientri di Koulibaly eAnguissa ci saranno d’aiuto».

«Scudetto? Ci siamo. E ci siamo anche per l’Europa League. Il Barcellona resta una squadra forte» ha spiegato Juan Jesus a Radio Kiss Kiss. Ma quale sarà il suo futuro? «Quest'anno non era per mettermi in mostra, io sono così, poi se devo rimanere decideranno il direttore e il mister, ora sono contento in quello che sto facendo. Non dipende solo da me».