Live Juventus-Napoli 0-0: McKennie sfiora subito il gol!

Tutti in campo, ma che farsa! Juventus-Napoli si giocherà regolarmente dopo due giornate folli tra annunci, falsi annunci, focolai, positivi e quarantene a metà. Dopo l'ultimo giro di tamponi, l'Asl di Torino ha dato via libera al match e il pullman degli azzurri ha varcato i cancelli dell'Allianz Stadium tra i fischi dei tifosi bianconeri a poco meno di un'ora e mezzo dal calcio d'inizio.

Si comincia, dunque. E si comincia con la Juve subito pericolosa: prima Di Lorenzo chiude in corner Chiesa, poi - sul calcio d'angolo - McKennie salta tutto solo a centro area ma non trova la porta.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico.

Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/spT5qi9Z7y

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2022