Otto anni di azzurro. Cristiano Giuntoli è approdato sul pianeta Napoli nel 2015, quando Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidargli l'area tecnica di una società ambiziosa con vista sull'Europa. Il ds che veniva dal Carpi non ci ha messo molto a calarsi all'interno di una realtà che rischiava di sopraffarlo. Niente di tutto ciò e, stagione dopo stagione, è riuscito a mettere le sue capacità al servizio della squadra. Come? Facile: con le scelte giuste sul mercato. Le ultime operazioni messe a segno dal dirigente del Napoli sono state clamorose: Kvaratskhelia e Kim sono gli ultimi nomi di una lista che negli anni si è arricchita sempre più di gioielli buoni per il presente, ma soprattutto per il futuro. Lo dimostrano le cessioni sempre a peso d'oro, frutto di una programmazione attenta e oculata. Rubare alla concorrenza Kvaratskhelia a soli 10 milioni di euro è stato l'ultimo capolavoro in ordine di tempo compiuti da Giuntoli.



Il suo contratto con il Napoli scade nel 2024, ovvero tra una stagione, e il legame con il patron continua a essere saldissimo. «Ho un contratto e un ottimo rapporto con la famiglia De Laurentiis», ha più volte ripetuto il ds azzurro che però come ogni professionista che si rispetti non può rimanere insensibile a tutto quello che gli ruota attorno. È un toscano di nascita ma napoletano di adozione, quindi è il primo a sapere cosa sia un «segreto di Pulcinella».

Ecco, nel caso di specie si tratta dell'interesse - forte - da parte della Juventus nei suoi confronti. Sì, perché alla fine della stagione salterà più di una testa all'interno della dirigenza bianconera e il nome di Cristiano Giuntoli sembra poter essere il primo nella lista dei possibili successori di Cherubini. Nulla di concreto, sia chiaro. Perché anche per motivi di rispetto nei confronti del Napoli, la Juventus non si è mossa di un passo. Solo voci, quindi, che per forza di cose almeno lusingano. Ma Giuntoli non ci pensa. Almeno non adesso. Perché Napoli è casa sua, è legatissimo alla famiglia De Laurentiis e l'idea di diventare l'artefice di un'era vincente in azzurro lo stuzzica parecchio. Poi, si sa, le strade del mercato sono sempre infinite. E quando fai così bene è impossibile che il tuo nome non finisca anche sull'agenda di club importanti fuori dall'Italia. In Premier, chissà, dove il Tottenham avrebbe bisogno di un sostituto di Paratici.

Un altro italiano, insomma, perché il fascino dell'uomo che ha costruito il Napoli da scudetto, capace di sognare in grande anche in Europa, non è da poco. Giuntoli lo sa. E poi per deformazione professionale il suo telefonino è sempre acceso. Ma senza fretta. O meglio, senza affanno. Al momento pensa solo a scovare i nuovi Kvaratskhelia. E quella è la sua attività principale. Studiare, studiare e poi studiare ancora. Un po' sul campo, quando è possibile, ma in alternativa anche tanti video. Li manda a memoria, li viviseziona continuamente cercando quel particolare che lo convinca. L'unico mercato che gli interessa è quello del Napoli. Per quello suo personale c'è tempo.