Juventus-Napoli, il club prosciolto: «Rispettò il protocollo Covid»

Non si aspettava molto di più da questo primo grado, Aurelio De Laurentiis. Ma questo è solo il primo round perché la battaglia con la Figc per quella che ritiene una norma non giusta, andrà avanti. Ma al momento tra Napoli e Bari, uno dei due club è di troppo per la famiglia De Laurentiis. Nessun deroga, entro il 30 giugno del 2024 dovranno procedere a una cessione (nessun dubbio che sia il Bari). Ma sempre se nel frattempo non arrivi la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati