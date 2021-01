Sembra passata un'era geologica, ma in realtà dal quel dicembre 2014 ad oggi sono passati sette anni. L'ultimo Napoli capace di sollevare una Supercoppa italiana era allenato da Rafa Benitez, trascinato in avanti dai gol di Gonzalo Higuain e difeso tra i pali da Rafael. Dall'altra parte? La stella della Juventus di Max Allegri era Carlitos Tevez e il cuore del centrocampo era affidato a Pogba. Ma oggi, che fine hanno fatto i protagonisti di quella interminabile sfida vinta dal Napoli ai rigori?

Partiamo da chi c'è ancora. E qui la lista non è poi così lunga. I reduci del Napoli sono tre: Mertens, Ghoulam e Koulibaly. In realtà ci sarebbe anche Insigne, ma Lorenzo saltò la sfida per colpa della rottura del crociato del ginocchio. Nella Juventus, invece, Ci sono ancora Buffon, Bonucci e Chiellini, così come c'è (seppur di ritorno) Morata. Hanno cambiato panni, invece, altri due protagonisti della sfida: Pirlo (all'epoca regista della Juve e oggi allenatore dei bianconeri) e Llorente che nel 2014 era l'attaccante titolare della Juventus e ora è la punta di scorta del Napoli.

A questo punto veniamo agli atri, partendo dagli azzurri. Rafael (protagonista sotto il cielo di Doha con le sue parate ai calci di rigore) è il portiere del Reading in Championship inglese, dove è arrivato un fugace passaggio alla Sampdoria. In difesa c'erano Maggio (che ha ritrovato la serie A con il Benevento) e Albiol, che invece è tornato in Spagna dove gioca con il Villarreal. In Spagna c'è anche David Lopez, che dopo Napoli è approdato all'Espanyol, mentre sono volati ben più lontano Hamsik (in Cina al Dalian, allenato proprio da Rafa Benitez) e Gargano (in Uruguay al Penarol). Al posto di Lorenzo Insigne, come detto infortunato, giocò De Guzman che dopo la parentesi non troppo fortunata a Napoli è finito all'Ofi Creta. Parabola discendente anche per Higuain che fu protagonista quella notte con una doppietta. Oggi il Pipita gioca nel campionato americano con l'Inter Miami. Dalla panchina entrarono (oltre a Mertens) Jorginho e Inler, oggi rispettivamente al Chelsea e all'Adana Demirspor

Nella Juve, invece, ci sono ben quattro giocatori che si sono ritirati: si tratta di Lichtsteiner, Evra, Padoin e Marchisio. È tornato in Argentina Tevez (al Boca Juniors), mentre sono tornati in serie A Vidal (all'Inter) e Pereyra (all'Udinese. Max Allegri è ancora senza panchina dopo l'esonero del 2019 e Pogba vivacchia in Premier League dove è separato in casa con il Manchester United.

