Kadioglu al Napoli, il Fenerbahce fa il prezzo: servono 25 milioni

Le italiane mettono nel mirino Ferdi Erenay Kadıoğlu, il centrocampista classe 1999 nato in Olanda ma di passaporto turco che sta illuminando la mediana del Fenerbahce. Sulla lista di Giuntoli, il nome di Kadioglu è presente da tempo e il club turco ha stabilito con il Napoli un legame di mercato che negli anni ha fatto bene agli azzurri, da Elmas a Kim Min Jae, arrivato nell'ultima estate.

Rapporto che il club azzurro potrebbe sfruttare anche stavolta: il Fenerbahce non chiude la porta alla cessione di Kadıoğlu, ma secondo quanto riportato da Aspor serviranno almeno 25 milioni per convincere i turchi e soprattutto superare la concorrenza. Ci sarebbe anche l'Inter, infatti, alla finestra per portare il 23enne in Serie A.