Di Lorenzo e Rrahmani, De Laurentiis accelera per il rinnovo

Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo al centro dei pensieri del Napoli per i prossimi anni. I due azzurri, diventati ormai pilastri della difesa di Luciano Spalletti, non sono al Mondiale con le loro nazionali - rispettivamente Kosovo e Italia - e potranno dunque discutere del nuovo rinnovo di contratto con il club liberamente in queste settimane come da richiesta della società.

Secondo Sky Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis è rientrato in queste ore in città dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti nell'ultimo mese, e il suo rientro potrebbe coincidere con le accelerate per il mercato: Giovanni Di Lorenzo è in scadenza nel 2026, si proverà a prolungare il contratto fino al 2027 con un’opzione per il 2028 per provare a chiudere la carriera a Napoli. Stesso discorso anche per Amir Rrahmani, la scadenza del cui contratto potrebbe allungarsi fino al 2027.