Kim Min-Jae preoccupa la Corea: non si allena, è in forte dubbio per domani

Continuano i problemi fisici di Kim Min-Jae, difensore del Napoli impegnato con la Corea del Sud ai Mondiali in Qatar in queste settimane di sosta dei campionati.

L'azzurro era andato in campo con il Ghana nonostante i problemi fisici avvertiti contro l'Uruguay, un fastidio al polpaccio che non sembra andato via: Kim ha infatti saltato gli ultimi allenamenti con la squadra di Bento in vista dell'ultimo match decisivo contro il Portogallo. Oggi la decisione sul suo impiego in campo.