Kim Min-Jae al Real Madrid? «Ancelotti pronto a pagare la clausola»

50 milioni di euro già pronti. Cosa saranno mai per il Real Madrid? Gli spagnoli sono pronti a dare fastidio al Napoli nel prossimo mercato estate: secondo quanto riportato da The Sun, infatti, la squadra dell'ex azzurro Carlo Ancelotti sarebbe pronta a versare la clausola per acquistare Kim Min-Jae dal Napoli a luglio, quando si attiverà la postilla del contratto che potrebbe convincere il sudcoreano a lasciare l'azzurro.

Beffato, dunque, sarebbe anche il Manchester United, l'altro club che cercava Kim sul mercato e che l'ha seguito a lungo in queste settimane a ridosso del Mondiale. Il centrale azzurro è arrivato a Napoli per 20 milioni dal Fenerbahce solo pochi mesi fa ma il rendimento avuto in Italia ha sorpreso tutti, anche gli operatori di mercato che ora vogliono strapparlo all'azzurro.