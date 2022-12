Il Napoli torna in campo: Demme recuperato, Rrahmani no

Dopo il ritiro a Antalya e due giorni di pausa, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato in campo oggi a Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista del ritorno in campionato a gennaio. La buona notizia arriva da Diego Demme: il centrocampista tedesco aveva saltato gli ultimi allenamenti in Turchia e la sfida amichevole al Crystal Palace a causa di alcuni problemi fisici ma oggi ha sostenuto l'intera seduta in gruppo.

Esito diverso invece per Amir Rrahmani, difensore azzurro che ha svolto allenamento personalizzato in campo ed è ancora lontano dal rientro in gruppo. Lavoro personalizzato in palestra anche per Sirigu, assente dallo scorso novembre.