Laurienté al Napoli, l'agente apre: «L'interesse degli azzurri fa piacere»

«Laurientè è arrivato all’ultimo giorno di mercato ed è stato buttato subito nella mischia. Sapevo che avrebbe fatto bene, ma non pensavo così presto» dice l'agente del calciatore Roberto Menoli. Il neroverde è stato accostato spesso al Napoli: «Il Sassuolo sta mettendo il giocatore nelle migliori condizioni possibili per splendere. Giuntoli innamorato di Laurientè? Le voci girano non solo a Napoli e non solo in riferimento agli azzurri».

«Ovviamente fa piacere l’interesse del Napoli, ma credo che il ragazzo debba restare concentrato e giocarsi al massimo questa stagione» ha continuato a Radio Crc. «Quest’estate ci sono arrivate offerte anche più importanti a livello economico, ma ha scelto il Sassuolo perché intende crescere e arrivare da protagonista e non come una scommessa, in futuro in un grande club. Laurientè deve migliorare sotto porta, deve essere più cattivo perché ha le qualità per poterlo fare. Laurientè ha tutte le carte per far parte della Nazionale francese, vedremo se sarà convocato».