Ostigard cuore Napoli: acquista le maglie azzurre di Cannavaro del 1994-95

È arrivato a Napoli da poco ma Leo Ostigard è già calato perfettamente nel mondo azzurro. Così, il difensore di Luciano Spalletti ha acquistato online due maglie della squadra napoletana indossate nella stagione 1994/95, casa e trasferta entrambe numero 5, quello indossato spesso dal suo idolo Fabio Cannavaro, all'ultimo anno in azzurro (ma i numeri non erano ancora diventati una scelta fissa dei calciatori). Tra le maglie acquistate, anche una maglia della nazionale italiana del Mondiale 1998 - sempre di Cannavaro - e quella della nazionale norvegese usata sempre durante la Coppa del Mondo in Francia.