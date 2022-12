Napoli-Eintracht, il club di Francoforte avverte i tifosi: «Città pericolosa, non fatevi vedere»

Come il Liverpool e anche l'Ajax. Oggi alla lista di club europei che mettono in guardia i propri tifosi dalla trasferta a Napoli si è aggiunto l'Eintracht Francoforte: «A causa della situazione di sicurezza sul posto, l'Eintracht Francoforte sconsiglia ai tifosi di prenotare un hotel in città o di restare a Napoli nei giorni della partita, specialmente in abiti da tifosi» si legge dal comunicato del club, che affronterà gli azzurri a marzo negli ottavi di Champions.

Una delegazione tedesca è stata a Napoli in queste settimane per il primo sopralluogo europeo. «Un viaggio individuale verso lo stadio non sarà possibile. Tutti i tifosi si incontreranno il pomeriggio e saranno scortati dalla polizia» continua il comunicato «Le informazioni sulla quota di biglietti e sull'assegnazione dei biglietti dovrebbero arrivare alla fine di gennaio. Ciò che è certo è che i biglietti sono personalizzati e non ci sarà la vendita dei tagliandi sul posto. Si sconsiglia quindi vivamente di andare a Napoli senza biglietti».