Zanoli via da Napoli in prestito, l'agente apre: «Difficile giocare con Di Lorenzo»

Alessandro Zanoli e la Sampdoria, un rapporto che potrebbe nascere a gennaio, anche solo per qualche mese, per poter regalare al terzino azzurro spazio e continuità. «Di Lorenzo è il capitano, un calciatore di grande livello ed è difficile per un giovane poter rosicchiare minuti. Il Napoli sta andando così bene, normale che Spalletti voglia conservare tutto» le parole di Alessandro Moggi, agente del giovane terzino azzurro che guarda al mercato.

L'idea di uno scambio con Bartosz Bereszyński nella prossima finestra di gennaio è concreta: «Non parlo di mercato, ma posso dire che Alessandro sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo. Per fare questo deve crescere e giocare. Parliamo di un ragazzo dal grande spessore umano. Un grande operatore di mercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare come Paolo Maldini» le parole di Moggi a Radio Kiss Kiss