Osimhen e l'azzurro: «Napoli è la mia rivincita»

«Napoli mi ha permesso di dimostrare che tutti si sbagliavano su di me» dice Victor Osimhen, in una intervista regalata (e poi rimossa) ai canali di Oma Sports. «Gioco in uno dei migliori club europei, in uno dei migliori campionati. Per me è stato un grande traguardo, nonostante i problemi sono sempre tornato» le parole del nigeriano.

Una strada complicata, oggi felice in azzurro: «Per arrivare dove sono oggi ho dovuto combattere, superare tanti ostacoli. Ai social non penso: tanti mi criticano, ma c’è anche chi mi regala tanto affetto pur senza conoscermi. Sono loro il mio motore, mi motivano, per andare avanti devo concentrarmi su questo amore che ricevo» ha detto Osimhen.