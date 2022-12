Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Giuntoli su Bereszynski, Zanoli può andare alla Sampdoria

Il Napoli mette gli occhi su Bartosz Bereszyński, il terzino destro polacco della Sampdoria che potrebbe rinforzare la squadra di Luciano Spalletti sul mercato di gennaio. Come informato da Sky Sport, il club azzurro vuole mettere a posto la squadra a disposizione per questa stagione e nonostante le dichiarazioni di facciata Giuntoli sta continuando a monitorare il mercato per rinforzare i reparti.

Da qui l'idea di Bereszyński, che a Napoli potrebbe essere alternativa ideale per Di Lorenzo, facendo rifiatare il terzino. Ai blucerchiati andrebbe in prestito Alessandro Zanoli.

Tra i discorsi di Napoli e Samp - entrambe in ritiro in contemporanea a antalya in turchia fino a qualche giorno fa - anche Nikita Contini: il portiere cresciuto a Napoli potrebbe tornare in azzurro visto che sembra ormai già terminata l'avventura di Salvatore Sirigu. Per concretizzarsi, però, servirebbe liberare uno spazio nella lista della rosa.