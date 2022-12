Finalmente Khvicha Kvaratskhelia. Si riprende la scena dello Stadio Maradona, l'occasione è rappresentata dalle due amichevoli che il Napoli ha messo in calendario sabato 17 e mercoledì 21 dicembre contro Villarreal e Lille in vista della ripresa del campionato a Milano.

Finalmente Kvaratskhelia. A inizio novembre si è fermato, con ansie che hanno riguardato non soltanto le sue condizioni fisiche. Prima dello stop per la lombalgia e dell'assenza in tre partite (Atalanta, Empoli e Udinese, tutte vinte) c'era stato il furto dell'auto nel parco dove abitava nella zona flegrea, con successivo abbandono dell'appartamento e trasferimento in un albergo del centro. Non una fuga da Napoli, certo. In questo i suoi agenti e i suoi familiari sono stati molto chiari: Kvara qui sta bene e vuole costruire un progetto, cioè aiutare la squadra a vincere lo scudetto, a 33 anni dal secondo e ultimo tricolore. E il direttore sportivo Giuntoli si è messo al lavoro con chi cura gli affari del giovane asso georgiano per discutere una rimodulazione del contratto perché un calciatore così giovane e così bravo fa gola a tutti. Ne è rimasto colpito anche Ibrahimovic, che lo considera la sorpresa della serie A.

Ha ripreso a giocare nei test ad Antalya, ma quelli nello stadio Maradona saranno tutt'altra cosa. Si prevede un'ampia affluenza di spettatori sia per il match con il Villarreal che per quello col Lille perché i napoletani hanno fame di calcio. L'ultima partita, quella vinta un po' a fatica sull'Udinese, Kvara l'ha vista dalla tribuna ed è poi volato in Georgia per completare il ciclo di cure. Napoli non vede l'ora di riabbracciarlo.