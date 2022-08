Kim chiude proprio tutto: blinda la difesa e segna di testa

Kim Min-Jae, un gigante: chiude tutto in difesa e segna di testa il quarto gol degli azzurri. Fantastico debutto al Maradona del sudcoreano, l'acquisto estivo per sostituire Koulibaly: la sua prestazione contro il Monza è stata perfetta per senso di posizione, velocità nelle chiusure, tempestività ed efficacia nel gioco aereo.

Colpisce per la sua precisione negli interventi e per la sua linearità, pratico ed incisivo, funzionale e già perfettamente integrato nella linea a quattro. Non concede nulla a Petagna e Caprari, chiude tutto con le letture giuste sporcando le traiettorie di passaggio e sfruttando l'anticipo. Funziona al meglio la coppia con Rrahmani, i due centrali contribuiscono con efficacia anche all'uscita dal basso con pulizia nei passaggi. E oltre a essere perfetto in difesa mostra le sue grandi qualità anche nell'area avversaria quando va a colpire di testa sui calci d'angolo: sfiora già il suo primo gol in serie A dopo 5 minuti e lo trova in pieno recupero, primo gol con il Napoli che il coreano ha dedicato su Instagram a sua moglie. Appena la seconda partita in maglia azzurra per il difensore acquistato in estate dal Fenerbahce ma sembra che sia qui già da una vita. E subito fa breccia nel cuore dei tifosi: grande curiosità nel vederlo all'opera ed esame ampiamente superato sotto tutti i punti di vista. Tranquillità in ogni intervento, sicurezza, non sbaglia nulla e mantiene alta la concentrazione anche quando il risultato è largamente al sicuro. Ci ha messo poco ad assimilare al meglio i movimenti difensivi di Spalletti, attento, preciso, soprattutto mostra una grande concretezza. Una prova perfetta contro il Monza, di buon auspicio per le prossime partite a cominciare dalla trasferta con la Fiorentina. Pesante l'eredità lasciata da Koulibaly, il difensore sudcoreano ha mostrato di saper gestire al meglio le emozioni ed è stato tra i migliori in assoluto del Napoli, già un leader della difesa.

Alex Meret riesce a tenere la porta imbattuta, il primo clean sheet in campionato nel Napoli, un'altra bella notizia per Spalletti. Al Monza è stato annullato un gol, quello di Petagna per la spinta precedente a Rrahmani: gli attaccanti brianzoli sono stati annullati, mai pericolosa la squadra ospite nelle gara d'esordio stagionale degli azzurri al Maradona.

E festeggia così con una bella vittoria la prima partita da capitano in casa Giovanni Di Lorenzo, prezioso come sempre nella linea a quattro difensiva ed incisivo nella spinta. «La mia prima volta da capitano al Maradona? È stata una grande emozione: c'era una bella atmosfera e i tifosi hanno fatto la loro parte. È stato davvero bello e siamo contenti di aver regalato al pubblico questa vittoria importante», ha detto a Dazn. Un difesa solida, insuperabile grazie alle prove super dei quattro difensori e al grande contributo in fase di non possesso di tutti gli altri compagni, centrocampisti e attaccanti. Un Napoli perfetto, quindi, che così è riuscito a mostrare al meglio contro il Monza anche l'enorme potenziale offensivo. «Gli attaccanti ci tengono impegnati in allenamento e ci alleniamo bene. Sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo poi abbiamo giocatori davanti con qualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L'importante è non subire gol».

Di Lorenzo da capitano elogia Kvara, autore di una doppietta, l'attaccante georgiano alla terza rete in due partite e già straordinario protagonista e tutti i compagni per quest'esordio molto convincente contro il Monza. «Kvara? Siamo contenti che è partito e sta facendo bene. Ci sono anche altri giocatori importanti e non solo lui. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo continuare così e cercare di portare sempre a casa la vittoria».