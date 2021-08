Koopmeiners tra Napoli e Atalanta: «Ma speravo di trasferirmi in fretta»

«Pensavo che sarebbe stato tutto più veloce». Così Teun Koopmeiners commenta l'attuale situazione di mercato che lo riguarda. Il centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar ha estimatori in Italia: l'Atalanta è la squadra più vicina, poi anche Napoli e Roma con Spalletti e Mourinho che pensano a lui per rinforzare la mediana. «Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe».

«Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma un addio è vero solo al momento delle firme» ha continuato Koopmeiners nelle parole riportate da De Telegraaf. «Come ho detto, è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: l’AZ non è un club che voglio lasciare a tutti i costi. Chi è interessato ad acquistarmi? Le trattative con altri club sono in corso e la società ne è a conoscenza».