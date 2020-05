LEGGI ANCHE

C'è il Liverpool in prima fila per la cessione di. Il difensore franco-senegalese può andare via datra qualche mese e ora la squadra di Jurgen Klopp sembra essere la più accreditata al trasferimento. Il motivo? Lache i Reds hanno già conquistato, anche se la Premier League dovesse decidere di non tornare in campo dopo l'emergenza coronavirus e fermarsi qui.L'altra grande contendente per il difensore del Napoli , il, deve invece sperare che i giochi ricomincino: i Red Devils sono attualmente quinti nella classifica della Premier e non rientrerebbero quindi insenza la ripresa del campionato.sceglierebbe certamente una squadra che giochi ad alti livelli in Europa, per questo la coppia con Van Dijk a Anfield non sembra più così tanto un sogno.