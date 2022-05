De Laurentiis, attacco al Barcellona: «Non hanno i soldi per Koulibaly»

Dopo le parole di questa mattina in Piazza del Plebiscito durante l'evento Race for the Cure di Komen Italia, Aurelio De Laurentiis parla di Kalidou Koulibaly anche in Spagna. «Il Barcellona non ha mai comunicato con De Laurentiis per l'acquisto di Koulibaly e credo che il Barcellona non abbia i soldi per poter comprare nessuno» ha risposto senza mezzi termini il patron.

Intervenuto in diretta con il programma Jijantes, che si occupa del mercato di casa blaugrana, il numero uno del Napoli ha smentito contatti con il Barcellona per il difensore azzurro. «Non hanno soldi? Credo al Barça abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Se il momento economico per loro è abbastanza complicato non lo so, queste domande dovete farle al Barcellona e non a me», ha concluso ADL.