Koulibaly, Chelsea ultima spiaggia: Ramadani prova a trattare coi Blues

Dopo i passi indietro del Barcellona e il muro alzato alla Juventus, il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe ora prendere la strada di Londra. Nelle ultime ore il chelsea avrebbe provato ad alzare i ritmi del motore - secondo quanto riportato da Sky Sport - per capire quanto una trattativa con il Napoli e con il calciatore sia possibile quest'estate senza aspettare la scadenza del 2023.

L'agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, è a Londra per altri motivi, ma la presenza nella capitale inglese permette anche di portare avanti più da vicino rapporti e comunicazioni, restare in contatto per capire i margini di una trattativa che al momento non c'è. Così come non c'è l'offerta: De Laurentiis non ha cambiato idea sulle cifre - 30-40 milioni per lasciar andare il difensore - e sono proprio le cifre a spaventare i Blues: il Chelsea ha appena cambiato proprietà (con tutti i problemi che ne conseguono), ha perso Rudiger a zero, Christensen allo stesso modo, potrebbe partire Azpilicueta e hanno salutato Lukaku in prestito dopo aver speso oltre 100 milioni. Non proprio la migliore delle situazioni per puntare soldi importanti su un ultratrentenne.