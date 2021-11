Koulibaly guida la banda Napoli: «Siamo felici, vittoria per Diego»

«Sono felice. Napoli meritava una vittoria bella come questa». Parole di Kalidou Koulibaly, capitano in pectore del Napoli di Luciano Spalletti, ieri ancora una volta tra i migliori in campo. «Che bella partita di tutta la squadra» gli fa eco Lozano, anche Fabian si gode la partita con gol: «Serata perfetta, per Diego» scrive lo spagnolo sui social. Fa festa anche Manolas, che in campo non ci è andato: «Complimenti a tutti !! Grande spettacolo per il grande Diego» ha scritto il greco, «Una serata magica. Dall’omaggio a Dios ad un’altra grande vittoria» le parole di Di Lorenzo.

