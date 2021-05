Koulibaly, è distrazione muscolare: fuori due settimane, stagione finita?

Una pessima notizia per il Napoli e per Kalidou Koulibaly: come riportato dal sito ufficiale del club, il difensore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Già questa mattina a Castel volturno il calciatore franco-senegalese ha svolto terapie in attesa di capire i tempi di recupero.

Il difensore di Gattuso aveva avuto problemi domenica pomeriggio contro il Cagliari al Maradona, ma le sue condizioni sono state certificate questa mattina. Almeno 10-14 giorni di stop per Kalidou, che potrebbe dunque rientrare forse per l'ultima gara di questa stagione contro il Verona. Buone notizie, invece, per Ospina: il colombiano ha svolto lavoro personalizzato in campo.