Koulibaly, infortunio in nazionale: lussazione al dito con il Senegal

È arrivato martedì sera nel ritiro del Senegal nonostante la sua già annunciata assenza - contro il Congo sarà out perché squalificato -, ma probabilmente Kalidou Koulibaly potrebbe saltare anche la sfida della sua nazionale contro Eswatini. Il difensore azzurro, come riportato da diverse testate in Senegal, si è infortunato al primo allenamento con i suoi connazionali procurandosi una lussazione al dito della mano. Nulla di troppo serio per il napoletano che però non sarà rischiato da Cissé visto che nessuno dei match della nazionale sarà decisivo.

«Ma volevo essere fortemente qui per stare con i miei compagni» ha detto Koulibaly in conferenza ieri, presentando la sfida con il Congo. «Ci vediamo poche volte durante l'anno, in questa convocazione ci sono tanti compagni nuovi, dunque era importante esserci per stare con il gruppo e con il Ct». Le condizioni di Kalidou verranno valutate nelle prossime ore. Anche contro il Crotone - al rientro in campionato - Koulibaly non ci sarà per squalifica, ma in rosso sul calendario c'è la sfida contro la Juventus pochi giorni più tardi.