LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova regola interna sembrerebbe togliere dal mercato relativo a Kalidou Koulibaly ildi Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, il club neo campione d'Inghilterra avrebbe deciso di non investire cifre troppo alte e che superano i 60 milioni di sterline per il mercato che verrà, soprattutto in caso di calciatori già in là con l'età, come il 29enneIl club diha bisogno di affiancare un nuovo calciatore al trio formato da Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip vista la partenza quasi certa di Lovren in estate, ma con ogni probabilità l'investimento non ricadrà sul difensore napoletano. A questo punto, in corsa persembra esserci concretamente solo il Manchester City di: l'Arsenal e il Chelsea sembrano dietro nelle preferenze del calciatore, mentre il Manchester United non sembra poter arrivare alle cifre richieste dal Napoli per la partenza, circa 80 milioni di euro.