Jose Mourinho non dimentica. L'allenatore del nuovo Tottenham guarda ancora al centrale difensivo del Napoli per la sua avventura agli Spurs dopo averlo seguito per mesi quando siede a sulla panchina del Manchester United.Secondo quanto riportato da El Desmarque, il portoghese avrebbe chiesto al suo club di avviare i contatti per il senegalese in vista della prossima stagione. Il Tottenham non sarebbe spaventato dalla richiesta azzurra con ilche valuta Koulibaly intorno ai 100 milioni di euro.