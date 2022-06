Koulibaly, il dietrofront Barcellona e il sogno della Juve: ecco l'offerta

Con il passo indietro del Barcellona, potrebbe essere la Juventus a farsi avanti ora per Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli interessa ai bianconeri che - secondo quanto riportato da Sportmediaset - starebbero pensando anche all'offerta da portare al Napoli.

Un calciatore in cambio più un conguaglio economico, questa potrebbe essere la formula da cui la Juve partirà per l'offerta a Kalidou. Il calciatore potrebbe essere Gatti, appena arrivato e nel mirino di Giuntoli lo scorso gennaio, ma la somma cash non sarà elevata visto il contratto in scadenza di Kalidou.