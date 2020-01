LEGGI ANCHE

Non è l'affare più impellente, ma quella del terzino sinistro è una situazione da risolvere al più presto in questo mercato di gennaio. Ilguarda con molto interesse a Leonardo Koutris , terzino sinistro dell'Olympiacos, ma non è il solo club a seguire il greco con origini brasiliane che sarebbe disponibile a cambiare campionato già a gennaio.Secondo quanto riportato da SporX in Turchia, ilpotrebbe superare il Napoli e aggiudicarsi il calciatore nelle prossime settimane viste le difficoltà incontrare per arrivare ad altri obiettivi. Anche il Fenerbahce infatti cerca un terzino sinistro da regalarsi in questo avvio di 2020 e quello dipotrebbe essere il profilo ideale. Il calciatore è in scadenza nel 2021.