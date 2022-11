Kvaratskhelia in Georgia: eccolo in tribuna al palazzetto dove c'è Georgia-Italia

Dal calcio a basket il passo è breve. Khvicha Kvaratskhelia approfitta delle vacanze con il Napoli per godersi la nazionale georgiana di pallacanestro che oggi a Tbilisi - dove Kvara è tornato subito dopo il match contro l'Udinese a cui ha assistito dalla tribuna - contro l'Italia si gioca una fetta di qualificazioni al prossimo Mondiale.

Il talento azzurro, grande appassionato di basket e accompagnato al palazzetto dalla fidanzata Nitsa, è rimasto out nelle ultime settimane a causa di un problema alla schiena ed è in dubbio anche la sua convocazione in nazionale per la prossima amichevole. La sua condizione sarà valutata nelle prossime ore insieme con lo staff medico del Napoli che lo seguirà anche a distanza.