Napoli, Di Lorenzo e lo scudetto: «Un sogno vincere da capitano, non molleremo un centimetro»

«Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così». Anche in Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è il volto del Napoli di cui è capitano. L'azzurro ha parlato oggi in conferenza dal ritiro dell'Italia: «Per il calcio italiano avere una società come la nostra, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa bella. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni».

«Sarebbe davvero un sogno vincere lo scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però la stagione è ancora lunga» ha continuato Di Lorenzo.

«La pausa? Abbiamo vissuto un periodo intenso, con tantissime partite. Può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio con ancora più voglia. Non molleremo un centimetro. Speravamo di essere al Mondiale, ma non sarà così. Siamo ripartiti con grande voglia prima dell'Europeo e ora dobbiamo fare la stessa cosa. Resettare tutto, creare un nuovo gruppo e un nuovo ambiente».