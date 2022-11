Kvaratskhelia, in Campania “lombalgia” in tendenza su Google

Ieri pomeriggio una cortina di panico ha ricoperto la città di Napoli, dopo la notizia dell’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, infatti, non prenderà parte alla sfida delle 18 contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo, a causa di una lombalgia.

Ma cos’è effettivamente una lombalgia? E in quanto si cura? Sono queste le domande che, nell’arco della giornata di ieri, sono frullate nelle menti dei tifosi, che le hanno poi riversate laddove per tutto c’è una risposta: internet. Stando a quanto si può apprendere dai dati forniti da Google Trends, il termine “lombalgia” è stato il più ricercato, ieri in Campania, su Google, segnalando un aumento dell’interesse fino al 100%. Ovviamente, tra gli argomenti correlati c'è il giocatore georgiano, l’Atalanta e i tempi di recupero dell’infortunio.