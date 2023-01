Kvaratskhelia l'arma in più: secondo in Serie A per palle recuperate

C'è un'arma in più nella borsa di Khvicha Kvaratskhelia per questa seconda parte di stagione. Secondo i dati Opta Italia, infatti, l'esterno azzurro è terzo tra gli attaccanti del campionato italiano nella classifica dei palloni recuperati in attacco, un dato che certifica l'ottima qualità del pressing offensivo del Napoli e del georgiano. Sono 12 i possessi recuperati in questa stagione fin qui, meglio di lui ha fatto solo Lautaro Martinez tra i pari ruolo.

1 - Lautaro Martínez è l’attaccante che ha recuperato più possessi le terzo di campo offensivo in questo campionato (14); considerando i recuperi in tutto il campo, è dietro solo a Kouamé (58) e Strefezza (51) tra i pari ruolo (49). Scartoffie. pic.twitter.com/6wxEmjpZeW — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2023