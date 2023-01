Napoli in corsa per Iroegbunam: ci sono anche Juve e Borussia

Ci sarebbe anche il Napoli in fila per Timothy Emeka Iroegbunam, il giovane astro nascente del calcio inglese che già ha saputo accendere su di sé i riflettori degli scout internazionali. Secondo i media inglesi, il calciatore classe 2003 sarebbe stato seguito con interesse nei mesi precedenti al Mondiale da alcuni importanti club europei, tra cui gli azzurri ma anche la Juventus e il Borussia Dortmund.

Inglese di origini africane, Iroegbunam è nato a Birmingham nel 2003 ed è esploso con il Queens Park Rangers in questa stagione, dove sta giocando in prestito. Il suo cartellino, infatti, è di proprietà dell'Aston Villa, dove aveva esordito tra i grandi lo scorso febbraio 2022. Centrocampista tuttofare, è già nel giro della nazionale inglese di cui ha vestito la maglia in Under 19 e Under 20 fin qui.