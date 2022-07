Tifosi amareggiati, delusi, disorientati e arrabbiati: è questa la reazione a caldo scatenata dall'addio di Koulibaly. Il difensore del Napoli che si allontana dalla maglia azzurra per andare verso la direzione del Chelsea. Una decisione difficile da digerire. Ecco cosa ne pensano alcuni tifosi: «Fa bene ad andarsene perché questa società non lo merita più». «La colpa è del presidente» afferma Carlo, tra i tifosi incontrati vicino lo stadio Maradona. Anche Flavio, attacca De Laurentiis: «Ha l'abitudine di portare i giocatori alla scadenza di contratto: è già successo con Insigne, Fabian Ruiz, Milik. Purtroppo il problema non è il giocatore, ma il fatto che Adl li sfrutta fino alla fine, poi vorrebbe fare il contratto a seconda di come gli fa più comodo, ma i giocatori trovano di meglio e se ne vanno. Ogni anno va sempre di male in peggio - continua Flavio - Sicuramente se un giocatore ha mercato lo deve vendere perché si tratta di business - riferendosi a De Laurentiis - ma questo non può succedere con tutti i giocatori. Ogni volta che un calciatore si afferma, lui lo vende per guadagnare soldi». Poi c'è anche chi crede che arrivati a questo punto la cessione del difensore senegalese «sia la scelta più giusta da fare dal punto di vista societario, ormai il contratto è in scadenza - sarebbe terminato nel 2023 - e si sarebbe rischiato di prenderlo a zero. Il problema è il solito teatrino che Adl mette in scena ogni volta che parte un giocatore, ma ormai è carta conosciuta, non gli crede più nessuno o al massimo quei pochi rimasti».

«Ci sentiamo disorientati - afferma Giuseppe - Già è andato via Insigne, ora anche Koulibaly, di questo passo finiamo in serie B. Speriamo che il signor De Laurentiis si decida a vendere questo Napoli». «Ora dovrebbe fare un colpo da 90, acquistare Dybala, o un altro difensore, perché così - con questa rosa - non si va nemmeno in Champions League». «La squadra è totalmente smontata e l'anno prossimo faremo fatica», commenta Andrea. E ancora c'è chi afferma: «Ora il Napoli è in discesa». Sono questi i commenti dei tifosi della maglia azzurra, espresse a pochi passi dallo stadio Maradona. Parole amareggiate che sembrano non riservare molte speranze per la prossima stagione.

«La colpa è del presidente che a gennaio e febbraio non ha rinnovato il contratto a giocatori fondamentali». «Si doveva prima rinnovare il contratto perché stiamo parlando di un giocatore fondamentale per la squadra e per lo spogliatoio». Ma c'è chi, come Benedetto, si dissociarsi da quanto emerso finora. Lui non addita la colpa al presidente della squadra: «Koulibaly è un grande giocatore e credo che sarà difficile rimpiazzarlo, ma non incolpo il presidente, è andata così, se ne sono andati tutti i giocatori migliori», conclude.