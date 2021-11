«La storia del Napoli» di Di Fiore, Ferlaino racconta l'amore per Diego

«È stato un lavoro appassionante», queste le parole di Gigi Di Fiore, giornalista e scrittore, autore del nuovo libro "La storia del Napoli" (Utet), un racconto lungo oltre vent'anni che analizza l'arrivo del calcio in Città fino alla fondazione del club azzurro, passando dagli anni di Maradona, Sivori e arrivando all'era De Laurentiis: «Il calcio fu misura già vent'anni fa delle distanze tra nord e sud, uno strumento da sempre fondamentale per il Paese».

Sul palco del Teatro Diana anche l'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino: «Per gli anni di Maradona e per Diego c'è ancora grande amore, forse inspiegabile» - ha raccontato - «Per Diego ho strappato assegni in bianco del Marsiglia, così abbiamo vinto lo scudetto. Il Napoli di oggi? Bravo De Laurentiis nella gestione di tutto». A parlare anche l'ex difensore napoletano Alessandro Renica: «Che fortuna vivere con Maradona. Lo abbiamo amato e protetto fino alla fine. Con gli altri compagni dell’epoca abbiamo creato una associazione con cui vogliamo dare vita a dei progetti per la città».