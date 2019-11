LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'addio al calcio annunciato qualche giorno fa inha fatto subito il giro del mondo, arrivando fino a Napoli, la città che più di ogni altra gli ha voluto bene. Ezequiel Lavezzi ha detto stop, appenderà al chiodo gli ultimi scarpini dell'Hebei Fortune e smetterà di giocare ogni settimana dopo una carriera piena tra l'Argentina, l'azzurro, ile l'Oriente.L'attaccante argentino ha ricevuto tanti messaggi d'affetto nelle ultime ore: gli ex compagni azzurri come Paolo, Christiano anche Marek Hamsik hanno voluto salutare l'argentino sui social ricordando gli anni e le vittorie vissute insieme.Così anche il club azzurro ha voluto omaggiare: «Grazie Pocho» il messaggio via social con un video che ripercorre parte della carriera azzurra dell'attaccante.