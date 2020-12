Sarà Daniele Orsato l'arbitro scelto per dirigere Lazio-Napoli, match valido per il 13° turno di campionato in programma domenica sera all'Olimpico. Insieme con l'arbitro di Schio ci saranno gli assistenti Tegoni e Ranghetti, il IV uomo è Chiffi, mentre al Var ci sarà Mazzoleni.

LEGGI ANCHE Napoli, attesi gli agenti di Milik: la Juventus torna sullo sfondo

Orsato ha già diretto una volta la Lazio in questa stagione, nella sconfitta netta in casa della Sampdoria per 3-0 lo scorso ottobre, ma non aveva ancora mai diretto i Napoli di Gattuso. Anche lo scorso anno aveva fischiato tra biancocelesti e azzurri e ad aggiudicarsi la gara era stata la squadra di Inzaghi per 1-0 con un gol di Immobile dopo un dubbio contatto con Ospina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA