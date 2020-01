LEGGI ANCHE

Al fischio finale del match contro la Lazio, Gennaro Gattuso non ci ha pensato due volte, entrando in campo e abbracciando, protagonista nell'azione del gol decisivo di, che ha regalato poi la vittoria alla Lazio. L'istantanea dell'abbraccio tra i due è diventata subito virale in rete per i tifosi azzurri che hanno apprezzato il gesto dell'allenatore azzurro.«Sono io il responsabile, sono io a chiedergli quelle giocate», ha dettoa fine partita. Giustificando poi anche l'intera gara del colombiano. «Ci si ricorda solo l’errore ovviamente, ma non pensiamo invece alle grandi giocate che ha fatto per farci costruire l’azione dal basso».