Napoli-Lazio, Sarri non si accontenta: «Possiamo fare di più»

Non aveva mai vinto a Napoli da quando aveva detto addio, ma stasera ha rovinato i piani della prima in classifica. «Questa vittoria significa tre punti, punti importanti contro una squadra che in casa aveva fatto benissimo» ha detto Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Lazio al Maradona «Abbiamo fatto una partita di alto livello per attenzione e determinazione, poi dal punto di vista tecnico possiamo fare anche meglio per le qualità che abbiamo. Guardare la classifica ora è inutile, ci conviene andare a letto per pensare alla partita di martedì».

A Dazn, applaude i suoi: «Il nostro problema non è la prestazione, ma la prestazione con continuità. Speriamo di aver preso la strada giusta da quel punto di vista» ha continuato Sarri «Da qualche anno si dice che Sarri non cambia, che non fa turnover, ma andate a vedere la panchina che aveva stasera il Napoli e quella che avevo io. Stasera ci serviva una partita di sacrificio, tutti si sono sacrificati e questo per me è un motivo di soddisfazione. Io Masaniello? Se Spalletti arriva allo scudetto sarà il re. Vincere è bello ovunque, ma farlo qui è particolare. Sono contento per Luciano che si toglierà queta soddisfazione».