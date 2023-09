Lecce-Napoli. Ostigard, la prima volta in A: «Io e Natan lavoriamo ogni giorno»

Il primo gol in campionato, ancora una volta nessun gol concesso. Leo Ostigard si prende la sua rivincita in campo: «È bellissimo segnare per la prima volta in Serie A, oggi ho approfittato dell’assist di Zielinski, merito anche suo se ho fatto gol» ha spiegato il difensore norvegese che ha segnato oggi il primo dei quattro gol azzurri a Lecce.

«Con Natan stiamo lavorando giorno dopo giorno per migliorare il nostro rapporto in campo. Non è facile quando sei giovane e il tuo compagno è giovane ma abbiamo giocato anche oggi una grande partita» ha continuato a Dazn «Quando hai vinto lo scudetto lo scorso anno non è mai facile, le squadre hanno sempre più voglia di batterti. Oggi ci serviva la vittoria, dobbiamo continuare così perché anche quest’anno vogliamo fare una grande stagione»