Legia-Napoli, 600 azzurri a Varsavia: «Sosteneteci con rispetto»

Il Napoli a Varsavia, con quasi 600 tifosi al seguito. Saranno 592, infatti, i napoletani presenti giovedì sera in Polonia per sostenere la squadra di Spalletti nella sfida di Europa League: «Legia-Napoli, 592 tifosi azzurri ci sosterranno anche in Polonia. Con passione e con rispetto nei confronti degli avversari invitiamo i tifosi presenti a Varsavia a incitare la squadra rispettando sempre gli avversari sia all’esterno che all’interno dello stadio» l'annuncio social del club azzurro.

