Leicester-Napoli, l'ambasciata: «La deroga non è ancora ufficiale»

«Non ho ancora notizie ufficiali sulla deroga di cui si parla da giorni. Spero possano giocare, sarebbe giusto cosi». Queste le parole di Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare di Leicester-Napoli, partita di Europa League del prossimo giovedì.

Con le regole vigenti nel Regno Unito, infatti, al momento ben tre giocatori azzurri (Ospina, Koulibaly e Osimhen) non potrebbero scendere in campo in Inghilterra. «Attendiamo. Ci tengo a precisare che noi non siamo stati direttamente coinvolti in questo, il tutto sarà gestito dall’Uefa. Ci sono dei controlli rigidi per arrivare qui: chi è doppiamente vaccinato può entrare e fare un tampone che abbia esito negativo per restare. E bisogna dimostrare di aver concluso il ciclo vaccinale per evitare la quarantena».