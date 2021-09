Leicester-Napoli, ecco la coreografia: lo spettacolo del King Power Stadium

Se non è un sold out, manca davvero pochissimo. Il King Power Stadium si è messo il vestito migliore per l'esordio stagionale europeo e per un Leicester-Napoli che può essere una partita già importante nell'intera economia del girone. Spettacolare la coreografia messa insieme dai tifosi inglesi all'ingresso in campo delle due squadre, immortalata sui social.

LEGGI ANCHE Leicester-Napoli gara della verità? «A fine partita sapremo chi siamo»